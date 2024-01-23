Депутат Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО

«Это чудовищный проступок, за который должно быть наказание в обязательном порядке. Нужно разобраться, почему это было допущено, на основании чего был принят такой противоправный акт, и, безусловно, наказать виновных. А статья у нас есть — порча чужого имущества», — заключила она.