Депутат Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО

«Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, как порча чужого имущество по этому факту можно возбудить уголовное дело», — заявила Бессараб.
По словам парламентария, в произошедшем необходимо разобраться.
«Это чудовищный проступок, за который должно быть наказание в обязательном порядке. Нужно разобраться, почему это было допущено, на основании чего был принят такой противоправный акт, и, безусловно, наказать виновных. А статья у нас есть — порча чужого имущества», — заключила она.
Ранее в Донецкой народной республике недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. Выброшенную гуманитарную помощь нашел волонтер в Амвросиевке. Он показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Волонтер отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.