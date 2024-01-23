Таня Савичева: как правильно донести её историю до детей?

Интересный пример привела психолог Юлия Кононова, которая для четырёхлетних деток преподнесла объяснение так: «Жили-были на нашей земле папы, мамы, дети, бабушки и дедушки. И пришли плохие дяди, которые сказали: мы будем жить на вашей земле, а вы убирайтесь. Конечно, папы все встали и сказали: мы не уйдем отсюда, это наша земля. И стали защищать своих мам, детей, бабушек и дедушек. Достали пушки и стали защищать. И конечно, им самим доставалось: их ранили. Вот у этого пуля попала в руку, у этого болит нога, а у этого перебинтована голова. Но он все равно встал и помогает товарищам. Им всем было очень больно, но они стояли до последнего».