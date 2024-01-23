Таня Савичева: как правильно донести её историю до детей?

Ленинградская школьница из простой семьи подарила миру самое ужасающее и трогательное свидетельство Великой Отечественной войны. Всего девять записей с датами смерти близких, написанных рукой ребёнка в блокаду Ленинграда, передают весь ужас и чувство безнадёжности, с которым столкнулись все жители города-Героя. Имя девочки стало символом тех страданий. Но стоит ли рассказывать детям о Тане и как это преподнести, рассказывает ivbg.ru.
Война — это всегда страшно и больно. Но эти чувства неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому важно не уходить от таких тем. Ленинградская область и Петербург хранят на своей земле ужасающую историю силы духа и храбрости, которые смешиваются с всепоглощающим голодом, глубинным страхом и отчаянием от потерь. И наши дети должны знать, что это было. Войны случаются.
Но рассказы о войне должны быть адаптированы под возраст ребёнка и его уровень восприятия. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, дети просто не поймут повествования о боях, потому что им это чуждо. Отсюда вытекает вторая причина — история не вызовет интереса, поэтому все ваши старания не будут услышаны. В-третьих, стоит помнить о хрупкости детской психики. Описание жестокости военного времени может привести к психологической травме. Поэтому повествование необходимо вести планомерно, «прислушиваясь» к состоянию ребёнка.
«Моей дочери в школе в прошлом году показали дневник Тани Савичевой и её историю в видео формате. В семь лет. Она рыдала и полдня не могла успокоиться. Я не поняла зачем. Про войну и подвиги блокады можно и нужно рассказывать, но, мне кажется, не так, чтобы в семь лет продемонстрировать жесть».
Интересный пример привела психолог Юлия Кононова, которая для четырёхлетних деток преподнесла объяснение так: «Жили-были на нашей земле папы, мамы, дети, бабушки и дедушки. И пришли плохие дяди, которые сказали: мы будем жить на вашей земле, а вы убирайтесь. Конечно, папы все встали и сказали: мы не уйдем отсюда, это наша земля. И стали защищать своих мам, детей, бабушек и дедушек. Достали пушки и стали защищать. И конечно, им самим доставалось: их ранили. Вот у этого пуля попала в руку, у этого болит нога, а у этого перебинтована голова. Но он все равно встал и помогает товарищам. Им всем было очень больно, но они стояли до последнего».
Для каждого ребёнка подход должен быть индивидуальным. Специалисты отмечают, что травмируют не сами сведения, а то как их преподносят. Поэтому родителям следует доносить информацию спокойно, так как дети считывают эмоции взрослых. Акцент лучше поставить на том, что война — это трудности, но их можно пережить, как сделали это наши деды.
Для примера показать дневник Тани. В каком возрасте его можно показывать — вопрос спорный. Дети с четырёх лет начинают постепенно вникать в смысл слова «смерть», но потеря сразу нескольких близких людей у Тани может вызвать тревожные состояния. Лучше дождаться школьного возраста.
Если ребята после ознакомления сразу зададут вопросы, то следует ответить, а не отнекиваться. Бывает, что детям нужно время на осознание, и вопросами они сыплют намного позже. Лучше дать им время, наблюдая со стороны. Некоторые ребята, узнав историю девочки, начинают плакать. Но большинство экспертов в области психологии утверждают, что это важно. Дать ребёнку прочувствовать боль, злость и возмущение. Они перегорят, а потом придёт чувство радости, что всё закончилось благополучно — Победой. Испуг от того, что это может повториться, тоже необходим. И лучше, если ребёнок переживёт его рядом с близким взрослым.
Историческая память как раз и работает через чувства. Так появляются ростки патриотизма, любви к Родине и пониманию, что такое добро, дружба, любовь и семья.
Как же правильно донести историю Тани Савичевой?
По возможности лучше начать издалека: рассказать историю девочки. Мол, жила-была в Ленинграде девочка по имени Таня. Из простой семьи предпринимателя, которая в какой-то момент потеряла свои привилегии. Было у неё два брата и две сестры. Она — самая младшая. И любимый дядя Василий, который заменил ей отца. Родитель умер, когда девочке было шесть лет. В конце весны 1941 года Таня закончила третий класс.
Школа № 35 на Съездовской линии (ныне Кадетская линия — прим.ред.) Васильевского острова работает и по сей день. В одном из классов на третьем этаже имеется мемориальная табличка: «В этом классе училась Таня Савичева».
22 июня, в день рождения таниной бабушки, по радио объявили о начале войны. Савичевы решили остаться в Ленинграде и помогать армии. Каждый член семьи внёс свою лепту. Таня, как и другие её сверстники, занималась чисткой чердаков и сбором стеклянных тар для будущих зажигательных снарядов.
В начале сентября Ленинград оказался в кольце окружения. Первая запись появилась 28 декабря 1941 года. В тот день умерла старшая из сестёр — Женя. Страшные хроники семьи Савичевых вносились синим карандашом. Изначально записная книжка принадлежала Нине — одной их сестёр, которая после войны и обнаружила дневник. Родственники считали её погибшей при обстреле, но пометки об этом и пропаже брата Михаила Таня не делала. Заключительная запись: «Осталась одна Таня».
Девочку вывезли из блокадного Ленинграда в июле 1942 году. Она была тяжело больна. Спасти школьницу не удалось: 1 июля 1944 года она в 14-летнем возрасте скончалась от туберкулеза кишечника.
Дом № 13/6, в котором Таня вместе с близкими, указанными в её дневнике, переживала блокадные ужасы, расположен на второй линии ВО. На нём до сих пор висит табличка: «В этом доме Таня Савичева написала блокадный дневник», под которую жители и гости города продолжают возлагать цветы и другие подношения.
Потом детям стоит показать изображение девочки, которая своими записями каждому поколению помогает прочувствовать весь ужас войны. При желании стоит посетить особые места, например, её дом, адрес которого указан выше. С подлинным дневником можно ознакомиться в музее истории Ленинграда, в филиале «Особняк Румянцева» на Английской набережной, 44 в Северной столице. Его копия также имеется в витрине одного из павильонов Пискарёвского кладбища.
Почему девочка фиксировала именно смерть близких?
Над ответом на этот вопрос до сих бьются многие историки и психологи. Мнения разные, но суть одна — таким образом ребёнок пытался побороть смерть, оставив память о семье Савичевых.
«Самое важное в дневнике то, что она пишет не о себе, а о том, как погибали близкие. Пишет в состоянии стресса. Но на смерть невозможно смотреть как на что-то обыденное. Скупые слова Тани отражали самое важное для неё», — пояснил «Известиям» заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
«Мы должны помнить не только о героях войны, но и о многочисленных жертвах, одной из которых была Таня Савичева. Величие этого ребёнка в том, что, когда её самые близкие люди падали от голода и умирали, она находила в себе мужество оставлять свидетельства. Для себя она это делала? Полагаю, что нет. Она хотела оставить какой-то след, память для ровесников», — обозначил свою точку зрения изданию профессор Военного университета Минобороны РФ Юрий Рубцов.
Исходя из слов Рубцова, можно предположить, что лучше всего рассказывать историю Тани детям, начиная с 11 лет.