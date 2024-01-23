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В Новосибирске можно увидеть комету Цзыцзиньшань в конце января

От нашей планеты кометы будут разделять 74 млн километров.

В ночь с 29 на 30 января над Новосибирском пройдет яркое астрономическое событие — комета Цзыцзиньшань приблизится максимально к Земле.

На ближайшем расстоянии её от нашей планеты будет всего 74 миллиона километров. Жители Северного полушария смогут наблюдать это удивительное явление с помощью бинокля среднего размера.

Комета Цзыцзиньшань принадлежит к семейству Юпитера. Ее обнаружили китайские астрономы в обсерватории Цзыцзиньшань в 1965 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нутрициолог назвала топ-6 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы быть в форме летом.

космос