В Новосибирске можно увидеть комету Цзыцзиньшань в конце января

В ночь с 29 на 30 января над Новосибирском пройдет яркое астрономическое событие — комета Цзыцзиньшань приблизится максимально к Земле.
На ближайшем расстоянии её от нашей планеты будет всего 74 миллиона километров. Жители Северного полушария смогут наблюдать это удивительное явление с помощью бинокля среднего размера.
Комета Цзыцзиньшань принадлежит к семейству Юпитера. Ее обнаружили китайские астрономы в обсерватории Цзыцзиньшань в 1965 году.
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