В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12%

23 января Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологический ситуации в Волгоградской области за минувшую неделю. Число заболевших ОРВИ выросло сразу на 12%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, чаще всего волгоградцы болеют гриппом типа А, ковидом, риновирусом, аденовирусом. COVID-19 диагностировали у 315 пациентов, что на 1,5% ниже показателей неделю назад.