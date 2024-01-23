В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12%

23 января Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологический ситуации в Волгоградской области за минувшую неделю. Число заболевших ОРВИ выросло сразу на 12%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, чаще всего волгоградцы болеют гриппом типа А, ковидом, риновирусом, аденовирусом. COVID-19 диагностировали у 315 пациентов, что на 1,5% ниже показателей неделю назад.
Санитарные врачи отмечают, что элементарное мытье рук снижает риск заражения на 21%. Этот процесс должен длиться не менее 20 секунд. Сначала нужно снять кольца, намочить руки, хорошо вспенить мыло, промыть под проточной водой, вытереть чистым полотенцем.
— Берегите руки от прикосновения к грязным поверхностям, выходя из ванной. Например, используйте то же бумажное полотенце, чтобы открыть дверь, — посоветовали специалисты.