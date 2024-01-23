Это не останется забытым: что поменяется в правилах РЖД после смерти кота Твикса

Самые разные руководители ведомств и структур, от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина до гендиректора АО «ФПК» Владимира Пястолова, высказались по поводу произошедшего. О том, что грозит проводнице, выкинувшей кота и что поменяется в правилах перевозки животных рассказал «МК в Питере».
Так, глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — написала пресс-служба СК РФ.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев и вовсе обратился к генеральному прокурору с просьбой привлечь виновницу гибели Твикса к уголовной ответственности. Причиной также послужил факт жестокого обращения с питомцем.
В РЖД же ответили менее радикально. Пресс-служба опубликовала пост, в котором пообещала разобраться с произошедшим и поменять правила перевозки домашних животных. Согласно новым указаниям, незарегистрированных животных нельзя будет выкидывать с рейса, а будет необходимо передать на станции представителям зоозащитных организаций.
«РЖД при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах».
Проводницу, выкинувшую кота на мороз, временно отстранили от работы. Причиной была названа ведущаяся в отношении нее проверка.
Сам Твикс ехал в вагоне, где разрешена перевозка животных. У кота был и соответствующий билет. Как он вылез из переноски — остается загадкой. Однако действия проводницы граничат не столько с необходимыми требованиями по соблюдению санитарной нормы, сколько с необдуманным и жестоким поступком.
«Это не останется забытым. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны», — прокомментировал смерть кота его хозяин Эдгар.
Настолько громких инцидентов со смертью домашних питомцев в России не было уже давно. Десятки волонтеров обходили железную дорогу в поисках выкинутого кота.