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Это не останется забытым: что поменяется в правилах РЖД после смерти кота Твикса

История кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Екатеринбург — Петербург, потрясла сердца множества россиян.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Самые разные руководители ведомств и структур, от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина до гендиректора АО «ФПК» Владимира Пястолова, высказались по поводу произошедшего. О том, что грозит проводнице, выкинувшей кота и что поменяется в правилах перевозки животных рассказал «МК в Питере».

Так, глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — написала пресс-служба СК РФ.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев и вовсе обратился к генеральному прокурору с просьбой привлечь виновницу гибели Твикса к уголовной ответственности. Причиной также послужил факт жестокого обращения с питомцем.

В РЖД же ответили менее радикально. Пресс-служба опубликовала пост, в котором пообещала разобраться с произошедшим и поменять правила перевозки домашних животных. Согласно новым указаниям, незарегистрированных животных нельзя будет выкидывать с рейса, а будет необходимо передать на станции представителям зоозащитных организаций.

«РЖД при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах».

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Проводницу, выкинувшую кота на мороз, временно отстранили от работы. Причиной была названа ведущаяся в отношении нее проверка.

Сам Твикс ехал в вагоне, где разрешена перевозка животных. У кота был и соответствующий билет. Как он вылез из переноски — остается загадкой. Однако действия проводницы граничат не столько с необходимыми требованиями по соблюдению санитарной нормы, сколько с необдуманным и жестоким поступком.

«Это не останется забытым. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны», — прокомментировал смерть кота его хозяин Эдгар.

Настолько громких инцидентов со смертью домашних питомцев в России не было уже давно. Десятки волонтеров обходили железную дорогу в поисках выкинутого кота.

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