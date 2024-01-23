Это не останется забытым: что поменяется в правилах РЖД после смерти кота Твикса

Сам Твикс ехал в вагоне, где разрешена перевозка животных. У кота был и соответствующий билет. Как он вылез из переноски — остается загадкой. Однако действия проводницы граничат не столько с необходимыми требованиями по соблюдению санитарной нормы, сколько с необдуманным и жестоким поступком.