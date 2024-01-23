Алиханов: общественный транспорт реже ходит по вечерам из-за серьезной нехватки водителей

Невыполнение вечерних рейсов происходит из-за очень серьезной нехватки водителей. Те, кто выезжают у нас в первый рейс в шесть утра, после обеда уже вырабатывают разрешенное время за рулем, а на полноценную вторую смену у нас резерва, к сожалению, нет.