Сильный ветер, снег и гололедицу обещают синоптики в Беларуси 24 января

В среду будет облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах — осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, а днем местами по западу — до 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — минус 1 — плюс 5 градусов.