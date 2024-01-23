В Новосибирске вирусолог Чепурнов оценил риск появления зомби-вирусов

В Новосибирске вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов оценил риск появления зомби-вирусов из вечной мерзлоты. Они могут спровоцировать новую пандемию в мире после COVID0−19.
Ранее об опасных возбудителях рассказали британские ученые. В качестве аргумента в статье издания The Guardian приводятся результаты исследования вирусов, найденных в сибирских регионах. Они существуют несколько десятков тысяч лет. Вирусы сохранили возможность заражать одноклеточные организмы.
Александр Чепурнов изучил материалы. Он подтвердил, что ученые смогли изолировать вирусы одного из простейших. Ранее считалось, что они не могут выживать в таких климатических условиях.
«Исследование показало возможность выживания вирусов в вечной мерзлоте. Важно, что такие работы прошли, это серьезные научные исследования. Какие-то выводы делать из полученных результатов, конечно, можно. Но для точной оценки угрозы, нужны дальнейшие исследования», — рассказал вирусолог изданию «BFM-Новосибирск».
На данный момент ученые не знают, какие возбудители остаются замороженными на северных территориях, и как они могут проявлять себя.