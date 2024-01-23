В Новосибирске в Первомайском районе появится новый парк «Иня» в 2024 году

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на 2024 год запланировано строительство нового парка «Иня» в Первомайском районе.
Он будет создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Название для парка выбрали сами жители города путем голосования.
Помимо этого, Вадим Бобырь, глава администрации Первомайского района, сообщил, что в 2024 году хотят благоустроить несколько объектов в районе: капремонт запланирован в гимназии № 8, техническом лицее № 128 и школе № 147. Также планируется благоустроить тротуары и завершить ремонт на улице Героев Революции.