В Новосибирске в Первомайском районе появится новый парк «Иня» в 2024 году

Помимо этого, Вадим Бобырь, глава администрации Первомайского района, сообщил, что в 2024 году хотят благоустроить несколько объектов в районе: капремонт запланирован в гимназии № 8, техническом лицее № 128 и школе № 147. Также планируется благоустроить тротуары и завершить ремонт на улице Героев Революции.