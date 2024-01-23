Трасса М-12 в Татарстане стала бесплатной

Движение по трассе М-12 в Татарстане стало бесплатным. Мера временная и связана с прошедшим недавно снегопадом. До тех пор, пока дорога не будет приведена к требованиям скоростной магистрали, плата взиматься не будет, сообщили в Автодоре.
Отметим, что движение возобновлено в обе стороны по М-12 «Восток» на участке в Татарстане от 766 до 836 км (от пересечения с Р-241 до Шали). Проезд по участку 684 — 736 км по-прежнему временно ограничено для всех видов транспорта. На дороге работает спецтехника, которая убирает двухметровые сугробы. Действует ограничение скорости — 70 км/ч.