Трасса М-12 в Татарстане стала бесплатной

Движение по трассе М-12 в Татарстане стало бесплатным. Мера временная и связана с прошедшим недавно снегопадом. До тех пор, пока дорога не будет приведена к требованиям скоростной магистрали, плата взиматься не будет, сообщили в Автодоре.