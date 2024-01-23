В Уфе будут эвакуировать мешающие уборке снега автомобили

В первую очередь уборка с эвакуацией автомобилей затрагивает улицы с интенсивным транспортным движением, затем второстепенные дороги, проезды, парковки. Кроме того, применяется такая комбинация, как парковка по четным и нечетным числам, запрещается стоянка в период уборки. В Госавтоинспекции Уфы отметили, что машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, являются нарушителями и эвакуируются на специализированную стоянку.