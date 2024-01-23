Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Крыму ОРВИ «закрыла» на карантин группы в садах и классы в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что разобщение детей является одним из способов пресечь распространение эпидемического процесса при возникновении очагов и вспышек заболеваний.

По состоянию на понедельник полностью закрытых в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями школ или детских садов в Крыму нет. При этом, в 20 школах региона закрыты 37 классов.

Наталья Пеньковская

В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии — пять классов в двух школах, в Ялте — восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе — один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.

«Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи — в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе — в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском — три группы в двух детских садах, в Черноморском — в четырех детских садах закрыты четыре группы».

Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января — начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.

медицина
здоровье