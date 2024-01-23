В Крыму ОРВИ «закрыла» на карантин группы в садах и классы в школах

Она напомнила, что разобщение детей является одним из способов пресечь распространение эпидемического процесса при возникновении очагов и вспышек заболеваний.
По состоянию на понедельник полностью закрытых в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями школ или детских садов в Крыму нет. При этом, в 20 школах региона закрыты 37 классов.
В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии — пять классов в двух школах, в Ялте — восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе — один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.
«Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи — в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе — в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском — три группы в двух детских садах, в Черноморском — в четырех детских садах закрыты четыре группы».
Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января — начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.