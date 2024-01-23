В Крыму ОРВИ «закрыла» на карантин группы в садах и классы в школах

В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии — пять классов в двух школах, в Ялте — восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе — один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.