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В Новосибирске продлили режим черного неба

Он будет действовать до 25 января.

Режим черного неба в Новосибирске продолжит действовать до конца рабочей недели. Об этом сообщили в региональном минприроды.

— В период с 18:00 23 января до 18:00 25 января в Новосибирске ожидаются неблагоприятные условия для распространения вредных примесей в воздухе, — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуют реже выходить на улицу и открывать окна в домах.

Напомним, ранее в гидрометцентре КП-Новосибирск рассказали, что больше всего воздух загрязняют автомобили. На втором месте — промышленные предприятия.

экология