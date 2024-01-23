В Новосибирске продлили режим черного неба

Режим черного неба в Новосибирске продолжит действовать до конца рабочей недели. Об этом сообщили в региональном минприроды.
— В период с 18:00 23 января до 18:00 25 января в Новосибирске ожидаются неблагоприятные условия для распространения вредных примесей в воздухе, — говорится в сообщении.
Местным жителям рекомендуют реже выходить на улицу и открывать окна в домах.
Напомним, ранее в гидрометцентре КП-Новосибирск рассказали, что больше всего воздух загрязняют автомобили. На втором месте — промышленные предприятия.