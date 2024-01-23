Блогер из Узбекистана попала в список рекордов Гиннесса, собрав на одной сцене представителей 75 национальностей

Судя по всему, рекорд был установлен на праздновании Нового года по лунному календарю. На этом мероприятии Фатима предстала в узбекском национальном костюме и под лозунгом «За мир во всем мире» на узбекской вязи. Также она показала широкой публике культуру и традиции нашего народа..