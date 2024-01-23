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Блогер из Узбекистана попала в список рекордов Гиннесса, собрав на одной сцене представителей 75 национальностей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Наша соотечественница Фатима Хасанова, ведущая блог в ОАЭ, попала в список Guinness World Records 2024. Ей удалось собрать на одной сцене представителей 75 национальностей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации «Дунё», итоги рекордов Гиннесса подводились в январе в Дубае. Рекорд Хасановой зафиксирован в номинации «Собрание на одной сцене представителей многих национальностей и исполнение хореографического танца». Фатима собрала на сцене представителей 75 национальностей.

Судя по всему, рекорд был установлен на праздновании Нового года по лунному календарю. На этом мероприятии Фатима предстала в узбекском национальном костюме и под лозунгом «За мир во всем мире» на узбекской вязи. Также она показала широкой публике культуру и традиции нашего народа..

Фатима Хасанова начала свою карьеру в сфере СМИ в ОАЭ.