Морозные ночи и солнечные дни задержатся в Челябинской области до конца недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По расчетам синоптиков, ночью 24 января будет минус 24−29, в низинах — до 35 градусов, в горах — 18−23; ночью 25 и 26 января прогнозируется минус 17−23, в низинах — до 25−26 градусов.
Днем в среду ожидается минус 9−14, в низинах — до 19 градусов; в четверг и пятницу столбики термометров покажут минус 8−14.
В ближайшие три дня удержится переменная облачность, локально небольшой снег возможен днем в четверг, ветер неустойчивый, его максимальная скорость 1−6 м/с.
В Челябинске ночью 24 января будет минус 25−27, 25 и 26 января — минус 20−23 градуса. Днем в среду потеплеет до минус 12−14, четверг и пятницу — до 10−12 градусов.
Предварительно, такой характер погоды и температурный режим сохранится и в выходные.
До 20 часов пятницы, 26 января, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске объявлено предупреждение о повышенном загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами (НМУ первой степени).