В 2024 году на поддержку фермеров в Кузбассе выделено 55 млн рублей

По данным правительства региона, Кузбасский Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров за год помог 300 селянам решить юридические и бухгалтерские вопросы, оформить документы и организовать обучение.
«В этом году по нацпроекту фермерам будет выделено 55,3 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше, чем в прошлом году. Это позволит увеличить мощности производств, создать дополнительные рабочие места, наращивать продовольственную независимость, стабильно развивать экономику региона и страны», — сообщил Сергей Цивилев.
Также специалисты Центра информируют о мерах господдержки начинающих сельхозпроизводителей и сопровождают их во время подготовки к конкурсу на получение грантов по программе «Агростартап». В 2023 году средства получили четыре хозяйства из Крапивинского, Мариинского. Прокопьевского и Яйского округов.
В августе 2023 года был создан первый в области сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив второго уровня «Кузбасский кооператор». В нём объединились несколько хозяйств, что позволяют им конкурировать с крупными предпринимателями. Также фермеры продают свою продукцию через магазины и поставляют их в соцучреждения.