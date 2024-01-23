В 2024 году на поддержку фермеров в Кузбассе выделено 55 млн рублей

В августе 2023 года был создан первый в области сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив второго уровня «Кузбасский кооператор». В нём объединились несколько хозяйств, что позволяют им конкурировать с крупными предпринимателями. Также фермеры продают свою продукцию через магазины и поставляют их в соцучреждения.