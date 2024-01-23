Открытие станции метро «Ладожская» перенесли

Напомним, что «Ладожскую» закрыли в марте 2023 года. Во время капремонта часть поездов была переведена на другие железнодорожные станции и вокзалы, а режим работы вестибюлей ближайших станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского» изменён для удобства пассажиров. Также до станции был запущен бесплатный трамвайный шаттл с остановками у станций «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская».