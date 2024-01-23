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Открытие станции метро «Ладожская» перенесли

Открытие станции метро «Ладожская» капитальный ремонт которой стартовал в прошлом году, может состояться в конце января, но несколько позже, чем предполагалось ранее.
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Деловому Петербургу» сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Представители подземки уточнили, что, скорее всего, станция будет открыта 29 или 30 января вместо обещанного 27 числа.

Напомним, что «Ладожскую» закрыли в марте 2023 года. Во время капремонта часть поездов была переведена на другие железнодорожные станции и вокзалы, а режим работы вестибюлей ближайших станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского» изменён для удобства пассажиров. Также до станции был запущен бесплатный трамвайный шаттл с остановками у станций «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская».

Ранее мы сообщили о том, что «Маяковскую» временно закрывали на вход из-за работ по сбросу снега с крыши.

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