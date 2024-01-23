Собака лает — к болезни: приметы и обряды в Федосеев день

Обращение к Богу и пост усмирили в нем плотские страсти, гнев и плохие помыслы. К Феодосию стали приходить люди за помощью. К нему обращались мореплаватели, потому что при его имени успокаивались волны. Но вскоре Феодосий покинул свою келью, не желая славы и поселился рядом с селом Маратон. Там он основал монастырь, где и провел всю оставшуюся жизнь.