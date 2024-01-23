Собака лает — к болезни: приметы и обряды в Федосеев день

Феодосий Антиохийский ушел из родного дома в юности и нашел приют около города Росс (берег Исского залива, Средиземноморье). Он поселился в келье, постоянно молился и носил вериги.
Обращение к Богу и пост усмирили в нем плотские страсти, гнев и плохие помыслы. К Феодосию стали приходить люди за помощью. К нему обращались мореплаватели, потому что при его имени успокаивались волны. Но вскоре Феодосий покинул свою келью, не желая славы и поселился рядом с селом Маратон. Там он основал монастырь, где и провел всю оставшуюся жизнь.
Феодосий Великий родился в Каппадокии (территория Турции). Рано покинув отчий дом, он отправился в Палестину и стал жить в пещере, постоянно молясь. Там он прожил 30 лет. Он умер в возрасте 105 лет, основав монастырь.
В Федосеев день существовало поверье, что от нашествия простуд можно избавиться с помощью неприятных запахов. Люди окуривали весь дом, чтобы лихорадка-трясучница не напала на семью. Детей на ночь укрывали шкурой животного или шубой.
В этот день народ посещал баню, веря, что пар поднимает на ноги даже больного человека. Считалось, что если в Федосеев день пришла оттепель, то весна будет короткой. А если собака начала скулить, то в доме кто-то заболеет.