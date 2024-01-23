Движение грузовиков возобновили по трассе М-4 в Ростовской области после ДТП

В Ростовской области после ДТП с зерновозом возобновилось движение грузовиков по участку трассы М-4 «Дон» в районе 883 километра. Об этом информирует региональное управление Госавтоинспекции.
Напомним, ранее на указанном отрезке пути, под поселком Тарасовским, большегруз врезался в отбойник, а потом перекрыл проезжую часть. После этого был закрыт проезд для фур, а легковушки пустили по обочине.
Во второй половине дня 23 января небольшой затор еще сохраняется на выезде из поселка в сторону Ростова-на-Дону. Раньше протяженность пробки составляла примерно 12 километров.