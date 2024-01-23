Ответ отрицательный: почти 20 тыс. севастопольцев сообщили Развожаеву об отсутствии воды

Сегодня утром губернатор Севастополя в своем ТГ-канале обратился к жителям с просьбой сообщить в комментариях о наличии или отсутствии воды в кранах — с уточнением адреса и этажа. Особенно интересовала информация от тех, «в чьи дома вода не доходила все эти дни». На призыв севастопольцы откликнулись очень активно. Под двумя сообщениями губернатора за несколько часов в сумме было без малого 20 тыс. комментариев из самых разных районов города, и почти все с отрицательным ответом — в доме нет воды.