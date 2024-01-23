Ответ отрицательный: почти 20 тыс. севастопольцев сообщили Развожаеву об отсутствии воды

Такого коллапса сравнимого по масштабу, как утверждают ветераны водоканала, не было в городе с середины 70-х годов прошлого века.
Сегодня утром губернатор Севастополя в своем ТГ-канале обратился к жителям с просьбой сообщить в комментариях о наличии или отсутствии воды в кранах — с уточнением адреса и этажа. Особенно интересовала информация от тех, «в чьи дома вода не доходила все эти дни». На призыв севастопольцы откликнулись очень активно. Под двумя сообщениями губернатора за несколько часов в сумме было без малого 20 тыс. комментариев из самых разных районов города, и почти все с отрицательным ответом — в доме нет воды.
Михаил Владимирович поблагодарил севастопольцев за адекватную обратную связь, учтонив, что все сообщения зафиксированы и учтены адреса для дальнейшей работы: «Подчеркиваю, что, как я и предупреждал вчера, вода сегодня утром и не должна была дойти до всех. Штатная подача воды начнется только завтра вечером».
Накануне вечером, администрация города оповестила севастопольцев, что с 11:00 23 января (вторник) до 20:00 24 января (среда), воды не будет. Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды.