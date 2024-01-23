Крымчане будут получать счета за капремонт в квитанции ЖКХ

С 1 февраля в единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги в Крыму включат строки расходов «Взнос на капитальный ремонт». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства ЖКХ.
Оплачивать коммуналку можно будет по номеру единого лицевого счета. Графа квитанции, касающаяся взносов на капремонт, будет содержать данные о счете, собственнике, адресе и площади помещения, тарифе, а также о сумме последней оплаты, задолженности или переплате.
— Отдельные счета по оплате взноса на капитальный ремонт Фондом капитального ремонта направляться не будут, — говорится в сообщении.