Звуки хлопков встревожили жителей центра Волгограда

Около трех часов дня 23 января жителей Центрального района Волгограда перепугали многочисленные звуки хлопков, которые слышались на улице Краснознаменской, Современнике и в прилегающих парках.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, грохотало около пяти минут. Шуму прибавила сработавшая на нескольких машинах сигнализация. Чуть позже несколько хлопков раздались со стороны проезжей части. Жильцы многоквартирного дома № 12 рассказали, что основной источник взрывов по их предположениям был во дворе.
— Я вышел проверить машину и увидел кучу снега, из которой шел дым. Скорее всего, кто-то набросал туда петарды, — уточнил волгоградец.