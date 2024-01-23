Звуки хлопков встревожили жителей центра Волгограда

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, грохотало около пяти минут. Шуму прибавила сработавшая на нескольких машинах сигнализация. Чуть позже несколько хлопков раздались со стороны проезжей части. Жильцы многоквартирного дома № 12 рассказали, что основной источник взрывов по их предположениям был во дворе.