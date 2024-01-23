Собянин рассказал о строительстве эстакады — съезда с МСД на Каширское шоссе

«Московский скоростной диаметр запущен осенью прошлого года, сейчас по нему проходит ежедневно 400 тысяч машин. Это одна из самых востребованных магистралей наряду с Третьим транспортным кольцом и МКАД. Тем не менее для улучшения движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов. Один из них здесь — это большой проект строительства эстакады — съезда на Каширское шоссе. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и улучшит интеграцию МСД», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящейся эстакады — съезда.