Собянин рассказал о строительстве эстакады — съезда с МСД на Каширское шоссе

На юге Москвы продолжается строительство эстакады — съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе.
«Московский скоростной диаметр запущен осенью прошлого года, сейчас по нему проходит ежедневно 400 тысяч машин. Это одна из самых востребованных магистралей наряду с Третьим транспортным кольцом и МКАД. Тем не менее для улучшения движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов. Один из них здесь — это большой проект строительства эстакады — съезда на Каширское шоссе. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и улучшит интеграцию МСД», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящейся эстакады — съезда.
Строительство двухполосной эстакады длиной 800 метров началось в октябре 2022 года. Новое искусственное сооружение обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Открыть движение по эстакаде — съезду с МСД на Каширское шоссе планируется осенью 2024 года.
«Задача достаточно сложная. Эстакада строится над железнодорожными путями, и мы должны вести работы без ограничения движения поездов. Кроме того, специалисты переложат десятки километров коммуникаций, построят подземный пешеходный переход. Новый маршрут почти вдвое сократит перепробег автотранспорта на этом участке и разгрузит соседние магистрали», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В результате улучшится транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево, в которых проживают около 450 тысяч человек. Кроме того, снизится нагрузка на Каширское шоссе и Каспийскую улицу.
Всего с учетом эстакады-съезда в рамках проекта построят 1,7 километра дорог, включая боковой проезд вдоль Каширского шоссе (256 метров, две полосы движения в одном направлении), съезд с основного хода Каширского шоссе на боковой проезд (58 метров, одна полоса движения в одном направлении), съезд из бокового проезда на основной ход Каширского шоссе в сторону МКАД (245 метров, одна полоса движения в одном направлении), а также подъездные дороги для обслуживания стационарных снегоплавильных пунктов и вышек сотовой связи (384 метра, одна — две полосы движения в одном направлении).
На объекте задействованы 300 человек и 60 единиц техники, уточнил Олег Пирогов, генеральный директор ООО «ФСК “Мостоотряд-47”».
В районе дома 57 на Каширском шоссе построят подземный пешеходный переход. Кроме того, специалисты переложат 44 километра инженерных коммуникаций.
В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 0,7 гектара газонов, высадят более 5,7 тысячи деревьев и кустарников.
Московский скоростной диаметр
Полноценное движение по основному ходу Московского скоростного диаметра началось 9 сентября 2023 года. Автомобилисты могут проехать с севера на восток Москвы от Бусиновской развязки до трассы М-12 и на юг до 32-го километра МКАД.
Ежедневно по МСД проезжает около 400 тысяч машин. Магистраль входит в тройку наиболее популярных трасс города. Благодаря МСД время на дорогу по некоторым направлениям снизилось на 25−50 процентов, а участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД разгрузились до 15 процентов.
В ближайшие годы планируется завершить строительство двух дорожных объектов, повышающих эффективность МСД. Один из них протянется от 32-го километра МКАД до дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (12,2 километра, семь искусственных сооружений, четыре пешеходных перехода), а второй пройдет вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (6,8 километра, шесть искусственных сооружений).
Новые дороги Москвы
В 2011—2023 годах Правительство Москвы построило 1360 километров дорог — это около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. Появилось 429 новых тоннелей, эстакад и мостов, благодаря чему количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Помимо этого, было построено 311 внеуличных пешеходных переходов.
Ключевые задачи на ближайшие годы — развитие радиальных направлений, соединение разрозненных территорий и создание новых поперечных связей на активно застраиваемых территориях комплексного и опережающего развития, а также интеграция улично-дорожной сети, остановочных пунктов и транспортных узлов метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.
Кроме того, ключевыми проектами остаются продление южного направления Московского скоростного диаметра за пределы МКАД, завершение строительства Южной рокады и автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
В планах на 2024 год строительство 94 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В числе основных объектов:
— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе;
— участок МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;
— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» (транспортный узел «Столбово») до улицы Поляны (первый этап);
— путепровод в районе 24−25-го километра Ленинградского шоссе (второй этап);
— дублер Калужского шоссе (первый этап).
В 2025—2026 годах планируется построить 171 километр дорог, 41 искусственное сооружение и 45 пешеходных переходов.