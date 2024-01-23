Калининградскую область хотят включить в эксперимент по установлению правового статуса гостевых домов

Минэкономразвития предлагает внести изменения в законопроект о правовом статусе гостевых домов, включив в пилотный список Калининградскую область, Республику Алтай, Дагестан и Алтайский край. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.
Он сообщил, что поправки подготовили к рассмотрению соответствующего законопроекта ко второму чтению. Планировалось, что пилотными регионами станут только Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако теперь список решили расширить.
«Будем предлагать раздел по осуществлению регионального и государственного контроля за деятельностью гостевых домов, потому что, если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно отдать в руки регионам возможность контролировать соблюдение этих требований», — объяснил Вахруков и добавил, что поправки согласованы с заинтересованными федеральными ведомствами.
«Клопс» В России владельцев гостевых домов обяжут легализоваться.
Минэкономразвития планирует в ноябре направить в Госдуму соответствующий законопроект.