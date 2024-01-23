Калининградскую область хотят включить в эксперимент по установлению правового статуса гостевых домов

«Будем предлагать раздел по осуществлению регионального и государственного контроля за деятельностью гостевых домов, потому что, если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно отдать в руки регионам возможность контролировать соблюдение этих требований», — объяснил Вахруков и добавил, что поправки согласованы с заинтересованными федеральными ведомствами.