Путин считает многодетную семью опорой страны

«Я понимаю, отдаю себе отчет в том, что еще много предстоит сделать. А знаете, наверное, государство сможет считать, что оно сделало по-максимуму, когда не нужно будет особых программ, а просто естественное функционирование экономического организма, социальной сферы будет такое, что сколько бы ни было детей в семье, все было бы комфортно, и выстроены были бы такие общие условия функционирования экономики страны, социальной сферы, что не возникало бы никаких вопросов, автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем», — признался глава государства.