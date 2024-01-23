До Перми дошли подземные толчки силой 1−2 балла после землетрясения в Казахстане

На границе Казахстана в ночь на 23 января около 00:09 (23:09 по пермскому времени) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии. Его очаг залегал на глубине 65 км в 264 км на юго-восток от Алматы.