До Перми дошли подземные толчки силой 1−2 балла после землетрясения в Казахстане

На границе Казахстана в ночь на 23 января около 00:09 (23:09 по пермскому времени) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии. Его очаг залегал на глубине 65 км в 264 км на юго-восток от Алматы.
Землетрясение оказалось такой силы, что его почувствовали на всей территории Средней Азии, сейсмические возмущения ощущались даже на территории Пермского края. Об этом «Комсомолке» рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.
По его словам, до Пермского края докатились сейсмические возмущения силой 1−2 балла. Почувствовать их на себе очень сложно.
«Толчки магнитудой 1−2 балла около полуночи могли ощутить жители высотных домов Перми», — отметил Денис Шулаков.
Для жителей Прикамья и для критической инфраструктуры региона землетрясение в Казахстане свое влияние не оказало.
Кстати, интенсивность толчков в Алмате составила 5 баллов.