Умер основатель Boney M. Франк Фариан

В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.