Главным тренером «Пари НН-М» стал Александр Вингарт, старшим тренером — Кирилл Вильцен, тренером — Леонид Рындов. Домашним стадионом выбран «Локомотив».
23 января прошла первая тренировка «Пари НН-М». 27 января команда отправится на первый сбор. В начале марта «Пари НН-М» начнут играть в Молодежной футбольной лиге.
Ранее «Пари НН» создал команду «Пари НН-2». Ее основу составили игроки 2004 года рождения, которые по регламенту не могут играть в молодежной футбольной лиге.
Елена Ковалева.
Футбольная команда «Пари НН-М» появилась в Нижнем Новгороде вслед за «Пари НН-2»
Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» создал молодежную команду «Пари НН-М». Ее основу составят игроки 2006−2007 годов рождения, сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Главным тренером «Пари НН-М» стал Александр Вингарт, старшим тренером — Кирилл Вильцен, тренером — Леонид Рындов. Домашним стадионом выбран «Локомотив».