Футбольная команда «Пари НН-М» появилась в Нижнем Новгороде вслед за «Пари НН-2»

Главным тренером «Пари НН-М» стал Александр Вингарт, старшим тренером — Кирилл Вильцен, тренером — Леонид Рындов. Домашним стадионом выбран «Локомотив».



23 января прошла первая тренировка «Пари НН-М». 27 января команда отправится на первый сбор. В начале марта «Пари НН-М» начнут играть в Молодежной футбольной лиге.



Ранее «Пари НН» создал команду «Пари НН-2». Ее основу составили игроки 2004 года рождения, которые по регламенту не могут играть в молодежной футбольной лиге.



Елена Ковалева.