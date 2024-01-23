Ограничения будут связаны с необходимостью проведения плановых технических работ на сети.
В конце октября жители двух регионов уже сталкивались с перебоями в сети. Они были связаны с работами по повышению отказоустойчивости сети и улучшению предоставления доступа в интернет после хакерской атаки 27 октября.
Татьяна Ручкина.
Крым и Севастополь останутся на всю ночь без связи
В Крыму и Севастополе 24 января с 00:00 до 06:00 услуги связи будут недоступны. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг «Миранда-медиа».
Ограничения будут связаны с необходимостью проведения плановых технических работ на сети.