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Крым и Севастополь останутся на всю ночь без связи

В Крыму и Севастополе 24 января с 00:00 до 06:00 услуги связи будут недоступны. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг «Миранда-медиа».
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Источник: Jonas Leupe/CC0

Ограничения будут связаны с необходимостью проведения плановых технических работ на сети.

В конце октября жители двух регионов уже сталкивались с перебоями в сети. Они были связаны с работами по повышению отказоустойчивости сети и улучшению предоставления доступа в интернет после хакерской атаки 27 октября.

Татьяна Ручкина.