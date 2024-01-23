Крым и Севастополь останутся на всю ночь без связи

Ограничения будут связаны с необходимостью проведения плановых технических работ на сети.



В конце октября жители двух регионов уже сталкивались с перебоями в сети. Они были связаны с работами по повышению отказоустойчивости сети и улучшению предоставления доступа в интернет после хакерской атаки 27 октября.



Татьяна Ручкина.