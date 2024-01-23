«Главное, что есть еда»: калининградцы всё чаще замечают зимующих цапель

Около Нескучного пруда в Центральном районе Калининграда заметили цаплю. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Татьяна Виноградова.
Фото птицы на льду Татьяна сделала 21 января. Что привлекает пернатых в нашем регионе зимой, объяснил орнитолог Геннадий Гришанов.
Гнездящаяся популяция сократилась, но в этом ничего страшного нет. Зимующих становится всё больше и больше. Я сам недавно видел, как цапля охотится на улице Невского. Сейчас несколько десятков птиц у нас здесь зимуют, и это, конечно, большой рост, который объясняется мягкими зимами.
По словам орнитолога, ещё несколько лет назад с осени до весны можно было увидеть одну-две цапли, а сейчас они встречаются каждый день. Зачастую птицы зимуют вблизи Преголи и в районе Верхнего озера.
Цаплям всё равно, насколько у нас тут чисто, для неё главное, что есть еда. Литовский ручей спустили, уровень воды снизился, и рыба стала доступна. Поэтому птиц не смущают даже проходящие в десяти метрах от них люди. В конце концов еда определяет всё.
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