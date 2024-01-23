«Главное, что есть еда»: калининградцы всё чаще замечают зимующих цапель

Гнездящаяся популяция сократилась, но в этом ничего страшного нет. Зимующих становится всё больше и больше. Я сам недавно видел, как цапля охотится на улице Невского. Сейчас несколько десятков птиц у нас здесь зимуют, и это, конечно, большой рост, который объясняется мягкими зимами.