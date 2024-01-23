Вся трасса М7 в Татарстане станет четырехполосной в 2024 году

В этом году на трассе М7 в Татарстане планируется завершить реконструкцию участков с 1061 по 1166 км, а также с 761+500 по 771+246 км в районе Иннополиса и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.