Главные новости к вечеру 23 января

В Кремле не стали называть удары по Украине «ответом за Донецк»

В результате ударов по Харькову было повреждено расположение иностранных наемников.



Путин назвал многодетную семью опорой страны

Российский лидер напомнил, что власти специально инициировали целую гамму мероприятий в рамках Года семьи, который стартовал в 2024 году.



В ЕС одобрили налог на прибыль от замороженных активов России

Конфисковывать сами активы пока не будут.



Скончался основатель группы Boney M. Франк Фариан

Ему было 82 года.



Проводницу, высадившую кота Твикса, отстранили от работы

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим.