Высота снежных сугробов в Елабуге достигла 70 см

В Елабуге, где снегопад достиг рекордных уровней, местные жители взялись за лопаты, чтобы расчистить снег в своих районах. За последние три дня высота снежного покрова достигла почти 70 см.
Коммунальные службы города, работая в усиленном режиме, не успевали справиться с объемами снега, что вызвало необходимость активного участия граждан. Жители, осознавая, что быстро расчистить такой объем снега самостоятельно коммунальщикам не удастся, решили взять инициативу в свои руки.
Автовладельцам пришлось столкнуться с дополнительной задачей — искать свои машины среди одинаковых сугробов. В то же время, дети радовались возможности играть в огромных сугробах, превратив стихийное бедствие в повод для веселья.
Ранее мы писали, что на Татарстан надвигается новый циклон, который принесет потепление, но вместе с ним снова пойдет снег. Специалисты обнадёживают, что на этот раз осадки будут менее интенсивными, но городским службам работы все же добавиться.