Возможно ли землетрясение в Крыму: эксперт ответил на важный вопрос после толчков в Узбекистане и Кыргызстане

— В мире каждый день происходят десятки землетрясений, но это не значит, что на полуострове сразу должна быть ответная волна. К тому же, наш регион находится на другой плите сейсмоактивности, которую никак не затронуло землетрясение в Узбекистане. Поэтому не стоит переживать о подобном. Наши специалисты тщательно следят за ситуацией на полуострове. В случае угрозы крымчане будут предупреждены заранее, — сообщил КП-Крым специалист.