Возможно ли землетрясение в Крыму: эксперт ответил на важный вопрос после толчков в Узбекистане и Кыргызстане

В ночь с 22 на 23 января во многих странах Азии произошло землетрясение. Оно прогремело в начале первого ночи в Астане. Эпицентром стала граница Казахстана и Кыргызстана — местность, расположенная в 264 км на юго-восток от Алма-Аты, сообщили в Национальном научном Центре сейсмологических наблюдений и исследований. Во время кульминации землетрясения магнитуда составила 7. «Комсомолка» решила узнать, было ли землетрясение в Крыму.
Как сообщил КП-Крым директора Института Сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, на утро 23 января и в течение дня сейсмическая активность в регионе зарегистрирована не была, поэтому землетрясение Крыму не грозит.
— В мире каждый день происходят десятки землетрясений, но это не значит, что на полуострове сразу должна быть ответная волна. К тому же, наш регион находится на другой плите сейсмоактивности, которую никак не затронуло землетрясение в Узбекистане. Поэтому не стоит переживать о подобном. Наши специалисты тщательно следят за ситуацией на полуострове. В случае угрозы крымчане будут предупреждены заранее, — сообщил КП-Крым специалист.
Крым является сейсмоактивным регионом. Подземные толчки могут начаться в любой момент, но часто обычный человек их даже не почувствует из-за их небольшой магнитуды. К тому же, большая часть всех конструкций и многоэтажных домов в регионе спроектирована и построена с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий.
Напомним, год назад в Турции произошла страшная трагедия, которая принесла немало разрушений. Тогда местные жители почувствовали мощные толчки, отголоски которых были еще как минимум в шести регионах страны, а вместе с ними — даже в некоторых районах Сирии, Грузии и южных регионах России. Крым не стал исключением. Небольшие толчки были зафиксированы в горной местности на южном берегу.