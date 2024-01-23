Умер Александр Саюталин, актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

В Петербурге умер Александр Саюталин, актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Городским театралам артист может быть известен по ролям в спектаклях театра имени Ленсовета. Соболезнования родным и близким Саюталина выразили в пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа».
Прощание со звездой состоится в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы 25 января. Оно начнется в 13:30.
— Великолепный актер, замечательный человек. От имени всей команды «Триикс Медиа» выражаем соболезнования родным и близким Александра, — поделились чувствами после утраты коллеги в пресс-службе компании.
Напомним, что Александр Саюталин сыграл почти в 100 фильмах. Также актер служил театру «Дом» и выступал на сцене театра имени Ленсовета. Отметим, что в 2024 году с ним выйдет посмертная премьера новой части проекта «Невский. Месть Архитектора».