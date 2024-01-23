Умер Александр Саюталин, актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

Напомним, что Александр Саюталин сыграл почти в 100 фильмах. Также актер служил театру «Дом» и выступал на сцене театра имени Ленсовета. Отметим, что в 2024 году с ним выйдет посмертная премьера новой части проекта «Невский. Месть Архитектора».