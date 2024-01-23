Что делать при встрече с беспилотником? Инструкция от спасателей из Ленобласти

Подробную инструкцию публикует 23 января ГКУ «Леноблпожспас».
Первым делом нужно оперативно сообщить по телефонному номер 112 полную информацию о месте обнаружения и количестве БПЛА. При этом лучше покинуть опасную зону, либо укрыться в тени зданий или деревьев, советуют спасатели.
В то же время запрещено находиться в прямой видимости БПЛА, пытаться самостоятельно его сбить, а также трогать или вскрывать, если он уже находится на земле. В этом случае нельзя также пользоваться мобильным телефоном вблизи беспилотника.
Напомним, областной порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников в ночь на 21 января. Целью стал химический терминал компании «Новатэк», где в результате вспыхнул пожар.
А в ночь на 18 января средства ПВО перехватили беспилотник самолетного типа с размахом крыльев около шести метров над территорией Ленинградской области. Упал он у причалов «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) в Угольной гавани в Кировском районе Петербурга.
Накануне губернатор 47 региона Александр Дрозденко сообщил о намерении усилить в области мобильные группы огневого подавления беспилотников. Заявление он сделал по итогам заседания оперативного штаба с руководителями силового блока.