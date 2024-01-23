Готовится заявка на включение объектов модернизма Ташкента в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня Агентство культурного наследия Узбекистана, комментируя исключение зданий и сооружений издательско-полиграфической компании «Шарк» из перечня объектов культурного наследия, и соответственно, возможную утрату ими своего прежнего вида, сообщило о том, что подготовило заявку на включение объектов модернизма Ташкента, включая здание УзА в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«При этом Агентству по управлению государственными активами поручено сохранить исторический архитектурный облик внешнего вида административного здания УзА, а в дальнейшем проводить строительные, ремонтные и реконструкционные работы по согласованию с Агентством культурного наследия», — заявили в агентстве, опираясь на результаты проведенной 14 октября 2023 года историко-культурной экспертизы комплекса «Шарк».
Отметим, что по итогам экспертизы сделаны соответствующие заключения о том, что большинство зданий и сооружений находятся в аварийном плачевном состоянии, требующим полной реконструкции. Были также определены здания, обладающие историко-культурной ценностью..
Напомним, что 20 сентября 2023 года через электронную торговую платформу e-auksion власти выставили на продажу через аукцион здания, относящиеся к издательско-полиграфическому комплексу «Шарк», мотивировав решение тем, что здания комплекса морально устарели, требуют ремонта и большая часть из них непригодна для эксплуатации..
На следующий день, 21 сентября, Агентство культурного наследия внесло предупреждение о снятии издательско-полиграфического комплекса «Шарк» с аукционных продаж. На тот момент здания полиграфического предприятия «Шарк» (объект состоит в общей сложности из 14 зданий, 2 строительных секций и 5 сооружений общей площадью 60 тысяч квадратных метров, построенных в 1979—1983 годах) было включено в Национальный реестр объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 октября 2019 года и не могли быть приватизированы..
Вскоре судьбу комплекса «Шарк» стали решать силами двух ведомств — Агентства культурного наследия и Агентства по управлению государственными активами, которые долго разбирались, какие части «Шарка» являются памятниками и обещали продавать здания строго с условием сохранения исторического облика.