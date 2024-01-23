Готовится заявка на включение объектов модернизма Ташкента в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

На следующий день, 21 сентября, Агентство культурного наследия внесло предупреждение о снятии издательско-полиграфического комплекса «Шарк» с аукционных продаж. На тот момент здания полиграфического предприятия «Шарк» (объект состоит в общей сложности из 14 зданий, 2 строительных секций и 5 сооружений общей площадью 60 тысяч квадратных метров, построенных в 1979—1983 годах) было включено в Национальный реестр объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 октября 2019 года и не могли быть приватизированы..