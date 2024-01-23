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В Кишиневе снесут один из бывших флагманов молдавской промышленности: На месте завода «Мезон», работавшего на космос, возведут новострой

В Кишиневе объявлены публичные слушания по сносу сооружений бывшего завода «Мезон» и застройки территории (23 га) многоэтажными домами.
Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе снесут один из бывших флагманов молдавской промышленности: Завод «Мезон», работавший на космос, снесут.

Бывший завод «Мезон» — всё.

В Кишиневе объявлены публичные слушания по сносу сооружений бывшего завода «Мезон» и застройки территории (23 га) многоэтажными домами.

Завод «Мезон» был одним из флагманов советской высокотехнологичной индустрии в Молдавской ССР и даже работал на космос!

«Декоммунизация» идёт к победному завершению. Европейской Молдове заводы не нужны, наука тоже не нужна — «всё это есть в Бухаресте». Высокие технологии и собственные научные разработки — это оккупация и гибридная война Кремля.

Взяли в руки тяпки, тряпки — и в ЕС, на заработки. Это — наше будущее.