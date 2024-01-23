В 2024 году в Узбекистане ожидается снижение числа безработных — Центробанк

Согласно отчету, жители Узбекистана активно ищут работу в столице, популярны также запросы на государственную службу через платформу вакантных должностей государственной гражданской службы argos.uz.
При этом запросы соискателей существенно отличаются от того, что предлагает свободный рынок труда. Список доступных вакансий по сферам деятельности в масштабах Узбекистана выглядит так:.
розничная торговля (5,8 тысячи).
производство (5,1 тысячи).
общественное питание (4,3 тысячи).
строительство (4 тысячи).
С учетом рабочих мест в других областях деятельности спрос на рабочую силу в декабре 2023 года превысил 49 тысяч вакансий.
Ожидания: процент безработных в 2024 году снизится.
По итогам 2023 года безработица в условиях устойчивого роста экономики сформировалась на уровне 8%. В 2022 году этот показатель составлял 8,9%.
В 2024 году ожидается сохранение тенденций к снижению числа безработных, а уровень безработицы прогнозируется около 7,5−8% на фоне создания новых рабочих мест, расширения деятельности самозанятых, внедрения новых финансовых инструментов.
Вместе с тем, создание дополнительных условий для трудовых мигрантов, увеличение двусторонних соглашений в этом направлении, спрос на рабочую силу за рубежом послужат для сохранения динамики миграционных потоков и, как следствие денежных переводов.
Напомним, что за последние пять лет около 16% всех совокупных доходов населения приходились на денежные переводы трудовых мигрантов, при этом основной денежный поток поступает из РФ. По предварительным прогнозам, по итогам 2024 года денежные переводы мигрантов достигнут 12−12,5 миллиардов долларов, что означает рост 10−12% по сравнению с 2023 годом.