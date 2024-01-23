В 2024 году в Узбекистане ожидается снижение числа безработных — Центробанк

Напомним, что за последние пять лет около 16% всех совокупных доходов населения приходились на денежные переводы трудовых мигрантов, при этом основной денежный поток поступает из РФ. По предварительным прогнозам, по итогам 2024 года денежные переводы мигрантов достигнут 12−12,5 миллиардов долларов, что означает рост 10−12% по сравнению с 2023 годом.