Астанчанка родила тройню после двойни

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале, 18 января первая в этом году тройня родилась в Астане. «Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения. Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши — мальчики. Дети родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новорожденные уже около недели находятся в городской многопрофильной больнице № 2. По словам врачей, с детьми все в порядке, они находятся под постоянным присмотром. Уже завтра, 24 января, малышей вместе с мамой выписывают.
Напомним, в августе прошлого года мы писали о том, что в Алматы 51-летняя женщина родила двойню. Счастливое событие произошло в городском перинатальном центре № 2. Как рассказала тогда заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение — ЭКО.