Астанчанка родила тройню после двойни

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале, 18 января первая в этом году тройня родилась в Астане. «Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения. Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши — мальчики. Дети родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм», — говорится в сообщении.