Почему землетрясение в Алматы менее разрушительное, чем в Турции, рассказал сейсмолог

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью «Sputnik на русском» рассказал о землетрясении, которое произошло в приграничных районах Казахстана, Кыргызстана и Китая.
Число пострадавших от землетрясения в Алматы возросло до 67, из них 12 детей.
По данным сейсмологической службы, магнитуда в эпицентре, который находился в 269 километрах от Алматы, составила 7.2.
Отметим, магнитуда в эпицентре прошлогоднего землетрясения в Турции была примерно сопоставимой — 7.5, однако в отличие от того страшного землетрясения, алматинцы обошлись без разрушений.
На вопрос о том, почему при сопоставимой магнитуде подземных толчков, пострадавших в Алматы оказалось всего 67, Завьялов ответил, что для современного города-миллионника — такого, как Алматы, пять баллов, которые ощутили в южной столице Казахстана, — это немного.