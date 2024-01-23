Почему землетрясение в Алматы менее разрушительное, чем в Турции, рассказал сейсмолог

На вопрос о том, почему при сопоставимой магнитуде подземных толчков, пострадавших в Алматы оказалось всего 67, Завьялов ответил, что для современного города-миллионника — такого, как Алматы, пять баллов, которые ощутили в южной столице Казахстана, — это немного.