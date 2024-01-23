КГК предложил белорусам пожаловаться на качество медпомощи

На «горячую» линию можно сообщить о проблемах с посещением врачей, прохождением медицинского осмотра, обслуживанием в ФАПах, сроках ожидания диагностических исследований (МРТ, КТ, УЗИ) и по иным вопросам.
Звонки принимаются с 9−00 до 13−00 и с 14−00 до 18−00 по телефонам:
КГК Беларуси (принимается информация от жителей Минска и Минской области) — короткий номер 191;
Комитет госконтроля Брестской области — 8 (0162) 21 25 08 и 21 19 05;
Комитет госконтроля Витебской области — 8 (0212) 37 61 70, 37 61 91, 37 61 94;
Комитет госконтроля Гомельской области — 8 (0232) 23 83 68, 23 83 85, 23 83 86;
Комитет госконтроля Гродненской области — 8 (0152) 79 88 16 и 79 88 17;
Комитет госконтроля Могилевской области — 8 (0222) 63 82 03.
Также можно написать сообщение в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.