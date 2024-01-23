Почему после еды тянет на сладкое

«После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15−20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, — ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро», — объяснил специалист.