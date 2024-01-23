Почему после еды тянет на сладкое

Тяга съесть что-то сладкое возникает нередко даже после сытного завтрака, обеда или ужина. Почему не стоит отказывать себе в десертах, рассказал радио Sputnik специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко.
По его словам, завершение приема пищи сладким блюдом — это нормальная с физиологической и психологической точки зрения привычка, с которой не стоит бороться.
«После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15−20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, — ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро», — объяснил специалист.
Он считает употребление сладкого хорошим способом вовремя прекратить прием пищи, «поставить точку» и не переесть, что очень важно при панкреатите, гастрите, язве желудка и проблемах с желчным пузырем.
«Лучше съесть небольшой десерт, но не перебрать с общим объемом еды — и с точки зрения веса, и с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт… Почти никакая хроническая болезнь “не любит” больших объемов пищи. Единственное что, если у человека высокий уровень глюкозы в крови, кусочек десерта должен быть крохотным, с низким содержанием сахара», — предупредил Алименко.
Также он рассказал еще об одной функции десерта — способствовать выработке гормона счастья.
«Когда мы едим сладкое или жирное, в организме вырабатывается дофамин — гормон счастья. Он дает нам энергию, силы работать, хорошее настроение, повышает стрессоустойчивость, и в этом смысле завершение приема пищи сладким тоже даст ощущение удовлетворения. Главное — соблюдать меру при употреблении десертов», — заключил Иван Алименко.