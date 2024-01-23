Какой сегодня праздник: 24 января

Каждый год в конце января жители Исландии отмечают День супруга. Этим днем начинался зимний месяц Торри по древнеисландскому календарю. У народов Исландии складывались разные традиции по зазыванию нового месяца в дом. Основная часть населения считала, что зазывать и задабривать новый месяц в дом — долг мужа. По старинному обычаю супруг должен был встать рано утром, прыгая на одной ноге, приветствовать Торри песней. Священники в то время говорили об этой традиции с брезгливостью. В наше время невозможно встретиться с исландцем, который бы досконально исполнял этот древний обычай, но день, как и в старину, именуется Днем супруга. Женщины в этот день стремятся уделить внимание своей второй половинке, предугадывая желания любимого.