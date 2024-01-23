Какой сегодня праздник: 24 января

Что интересного произошло 24 января?
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днём образования (International Day of Education), признавая его роль в достижении мира и развития.
В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.
Каждый год в конце января жители Исландии отмечают День супруга. Этим днем начинался зимний месяц Торри по древнеисландскому календарю. У народов Исландии складывались разные традиции по зазыванию нового месяца в дом. Основная часть населения считала, что зазывать и задабривать новый месяц в дом — долг мужа. По старинному обычаю супруг должен был встать рано утром, прыгая на одной ноге, приветствовать Торри песней. Священники в то время говорили об этой традиции с брезгливостью. В наше время невозможно встретиться с исландцем, который бы досконально исполнял этот древний обычай, но день, как и в старину, именуется Днем супруга. Женщины в этот день стремятся уделить внимание своей второй половинке, предугадывая желания любимого.
Также сегодня отмечается День распространения информации о синдроме Мебиуса. Он посвящен редкой генетической патологии с неустановленным типом наследственной передачи. Синдром Мебиуса получил свое название в честь Пауля Юлиуса Мебиуса, немецкого невролога, который впервые описал эту патологию в 1888 году. Это крайне редкое врожденное неврологическое расстройство характеризуется параличом лицевого нерва.
А еще сегодня любители мороженого во всем мире отмечают Международный день эскимо. Эскимо было изобретено школьным учителем и владельцем кондитерской Кристианом Кентом Нельсоном из Онава (штат Айова). Нельсон начал экспериментировать с различными способами прикрепления расплавленного шоколада к мороженному и в конце концов начал продавать свое изобретение под названием I-Scream Bars. В 1921 году он представил концепцию массового производства мороженого в шоколаде химику и предпринимателю Расселу Уильяму Стоверу, который улучшил формулу шоколадной глазури и переименовал продукт в Eskimo Pie. 24 января 1922 года Нельсон получил патент на эскимо. В бывших советских республиках и во Франции слово «эскимо» используется как общее название для мороженого в шоколаде на деревянной палочке.
Исторические события 24 января в мире.
1924-й — начались первые зимние Олимпийские игры;
1935-й — началась продажа первого в мире баночного пива;
1984-й — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh;
1995-й — основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ).
Исторические события 24 января в Казахстане.
1996-й — вышел указ президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «О государственной символике Республики Казахстан», имеющий силу закона;
2014-й — в ганзейском городе Гамбург состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан.
Дни рождения знаменитостей 24 января в мире.
В 1732 году родился Бомарше — знаменитый французский драматург и публицист;
в 1776 году родился Эрнст Теодор Амадей Гофман — немецкий писатель-романтик («Щелкунчик и Мышиный король»), композитор, художник и юрист;
в 1901 году родился Михаил Ромм советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР («Обыкновенный фашизм»);
в 1942 году родился Валерий Ободзинский — советский эстрадный певец, тенор. Заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Марийской АССР (1973);
в 1953 году родился Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1986) и Государственных премий РФ (1993, 1995, 2000, 2013).
Кто родился 24 января в Казахстане.
1953 году родился Ермек Шинарбаев — кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза кинематографистов Казахстана.
День смерти знаменитостей 24 января в мире.
В 1851 году умер Гаспаре Спонтини — итальянский композитор, один из основоположников жанра большой оперы;
в 1960 году умер Михаил Малинин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза;
в 2005 году умер Владимир Савченко — советский писатель-фантаст;
в 2018 году умер Марк Эдвард Смит — британский поэт и вокалист, автор песен, лидер постпанк-группы The Fall;
в 2020 году скончался Альберт Болотов — казахстанский ученый-энергетик, изобретатель ветровой роторной турбины Болотова.
Народный праздник 24 января.
Сегодня отмечается народный праздник Федосеев день. В православном церковном календаре это день почтения памяти преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.
Другие названия праздника: Федосей Весняк, День Федосея, Федосеево тепло, Худосей, Весняк. Федосеем Весняком день был назван по причине того, что по погоде 24 января предсказывали сроки наступления весны.
Феодосий Антиохийский родился в богатой семье, но решил избрать подвижнический образ жизни и с юных лет покинул родной дом. Свой приют он нашел вблизи города Росс (берег Исского залива), где и начал жить в келье. Феодосий прожил здесь долгое время и постоянно молился, носил вериги и власяницу. Постоянные молитвы и пост усмирили в нем плотские страсти, гнев и плохие помыслы. Слава о нем стала распространяться на далекие расстояния. К молитвам Феодосия стали обращаться не только простые граждане, его стали чтить даже разбойники. Однако, сторонясь людей и не желая славы, он покинул свое место и рядом с селом Маратон основал Маратонскую киновию (монастырь), где и скончался.
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.