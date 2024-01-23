Жительнице Приднестровья отказали во въезде в Молдову

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну жительнице Приднестровья. Сообщается, что инцидент произошел 22 января в Международном аэропорту Кишинева.
В Пограничной полиции Молдовы сообщили, что женщина предъявила в Кишиневском аэропорту паспорт, выданный в Приднестровье, который «не является основанием для пересечения границы».
«Рассматриваем действия Молдовы как грубейшее нарушение универсальных прав и свобод человека. Участившиеся в последнее время факты ограничения свободы передвижения граждан Приднестровья имеют конкретные политические мотивы, сопровождаемые угрозами в адрес должностных лиц Приднестровья», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства региона.
Там также уточнили, что женщина, которой было отказано во въезде в Молдову, постоянно проживает и работает в Тирасполе и является председателя городского суда.
По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева, Молдова в данном случае «перешла все красные линии», нарушив «основополагающие права — на свободу передвижения, на свободу места жительства, на возвращение домой».
«Все это было сделано грубо, демонстративно», — подчеркнул он.