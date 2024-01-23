Жительнице Приднестровья отказали во въезде в Молдову

«Партнеры, которые заявляют о том, что приднестровское урегулирование имеет значение для ЕС, для США, для ОБСЕ, должны доказать, что они поддерживают цивилизованный механизм урегулирования, а не такие вот односторонние действия, нарушающие права и свободы людей», — сказал Игнатьев.