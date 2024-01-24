Двухполосную дорогу построили на Стрелке в Нижнем Новгороде

Работы по строительству новой двухполосной дороги завершились на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД».



Проезжую часть проложили к юго-западу от кафедрального собора Александра Невского. Она соединила между Стрелку и Совнаркомовскую улицу.



На строительство дороги было выделено 72,8 млн рублей. В соответствии с контрактом подрядчик должен был завершить работы до 31 января. Однако строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме к 1 января.



Сейчас дорога, тротуары и прилегающие парковки уже полностью открыты.



Напомним, кровлю будущего Ледового дворца начали монтировать на Стрелке. Изначально объект планировали сдать в 2025 году, но благодаря высоким темпам работы он будет завершен уже в этом году.