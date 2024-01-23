В Казахстане стали чаще жаловаться на шум

Для комфортного проживания важна плотность населения и количество многоквартирных домов. При равной численности населения Алматы и Туркестанской области в 2,1 млн человек, в последнем регионе жалоб на шум от соседей в четыре раза меньше — 2,9 тыс. против 11,5 тыс. в Алматы. Это связано в том числе с тем, что основной жилой фонд в Туркестанской области — это индивидуальные жилые дома (их доля — 98,6%). Жителям таких домов нужно хорошо постараться, чтобы ночью их услышали соседи. В Алматы же в основном многоквартирный жилой фонд, соответственно и численность соседей, живущих «через стенку», больше.