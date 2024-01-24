Что можно и нельзя делать в Федосеев день 24 января, который называют Весняк

По традиции, 24 января было принято топить баню, чтобы на протяжении года быть здоровым. К слову, если птица постучалась в окно, то это говорило про хорошую и добрую весть. Женщины к указанной дате вышивали полотенце с солнцем, а еще пекли каравай.