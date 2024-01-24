Что можно и нельзя делать в Федосеев день 24 января, который называют Весняк

Православная церковь 24 января вспоминает преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народе отмечают Федосеев день, или Федосей-весняк. Название связано с тем, что в названный день пробивалось первое весеннее солнце.
Что нельзя делать 24 января
Не рекомендуется одалживать деньги. Это может грозить финансовыми трудностями. Запрещено ругаться, а также ссориться. Согласно приметам, отношения можно испортить на целый год. Не стоит разрезать хлеб ножом. А еще нельзя стричь волосы и ногти. Считается, что могут появиться долги.
Что можно делать 24 января
По традиции, 24 января было принято топить баню, чтобы на протяжении года быть здоровым. К слову, если птица постучалась в окно, то это говорило про хорошую и добрую весть. Женщины к указанной дате вышивали полотенце с солнцем, а еще пекли каравай.
Согласно приметам, в Федосеев день узнавали, когда наступит весна. В том случае, если морозы закончатся рано, что весна будет затяжная и холодная. Редкие облака на небе указывают на сильный мороз.