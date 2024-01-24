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Бобры и лоси. Москвичи могут окунуться в дикую природу даже в черте города

Несмотря на то что Моск­ва — крупнейший мегаполис мира, 20 тыс. гектаров её территории занимают особо охраняемые природные территории. Это самые настоящие, с лосями и оленями, почти не тронутые леса в пределах МКАД. О самых интересных рассказывает aif.ru.
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Источник: AP 2023

«Лосиный остров»: тайга и экотропы

Самая большая по площади природная территория столицы — национальный парк «Лосиный Остров». Он располагается на востоке Москвы и занимает 12 881 гектар, или 128 квадратных километров. Это настоящий лес, в котором даже можно заблудиться.

До революции это было излюбленное место псовой охоты для знати. В основном дворяне охотились на лосей, оленей и кабанов.

Когда Москва начала расширяться, этот лес не вырубили и не застроили, а сохранили в том виде, в каком он существовал веками. Здесь всё так же живут олени, кабаны, лисы и зайцы. И конечно, лоси. Их в парке примерно 70 ­особей.

«Их численность постоянна, потому что этим животным нужна определённая территория, — объясняет начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природо­пользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. — Если лосей рождается больше, чем может вместить парк, то они уходят в другие лесные массивы».

«Лосиный Остров» уникален не только своим животным миром, но и растительным. Например, здесь располагается участок настоящей подмосковной тайги.

Дикие пространства национального парка почти не тронуты рукой человека. Только по краям первозданного леса есть намёки на цивилизацию. Например, построены спортивные площадки, оборудованы зоны для пикников. Рядом с подкормочными площадками проложены деревянные экологические тропы, с них можно увидеть приходящих пообедать диких животных. Здесь можно посетить лосиную биостанцию, дендрарий, музей «Русский быт» и вышку для наблюдения за птицами.

К сожалению, «Лосиный Остров», ранее находившийся в ведении федеральных властей, был основательно замусорен. В прошлом году Москве передали полномочия по управлению той частью нацпарка, которая находится в пределах МКАД. Сейчас специалисты разрабатывают программу реабилитации и очистки ­уникального национального лесопарка, цель которой — сохранить и облагородить его.

Битцевский лес: дубравы и горностаи

Это второй по величине лесо­парк Москвы. 2208 гектаров его территории располагаются на юго-западе столицы. Здесь уникальный рельеф — река Чертановка протекает по дну ­многочисленных ­оврагов и балок. Когда попадаешь в Битцевский лес, ощущение, будто оказался за сотни километров от столицы — словно где-то в глухих уголках ­Мещеры.

«Здесь можно встретить лисиц и зайцев, — отмечает Сергей Бурмистров. — Хотя зайцы более пугливы и обычно избегают встречи с человеком. Также в Битцевском лесу обитают горностаи и ласки».

В этом лесопарке есть дубравы возрастом до 190 лет.

Недавно в Битцевском лесу было проведено благоустройство, которое не нарушило биоценоз этой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Фактически оно затронуло края леса.

Здесь есть мангальные зоны, тихие экотропы с лавочками, велодорожки, спортивные и детские площадки. На реке Чертановке располагается уникальный объект — родники «Серебряный ключ». Там сделали деревянные лестницу, мост и купели.

«Покровское-Стрешнево»: сосны и зайцы

Одна из самых красивых охраняемых природных территорий Москвы. Его площадь — 222 гектара. Сюда москвичи и гости столицы приходят посмотреть на ­бобров, обитающих в каскаде Иваньковских прудов. По берегам проложена деревянная экотропа, за пределы которой выходить не рекомендуется, чтобы не потревожить покой местных обитателей. С тропы можно увидеть бобровые хатки, а если повезёт, то и их строителей. А ещё здесь прячутся по кустам зайцы.

В 2022 году в «Покровском-Стрешневе» прошло масштабное благоустройство на основе концепции «Пять парков в одном». Природная часть, где обитают дикие животные, растут редкие растения (ландыши, колокольчики) и красно­книжные грибы.

«Тропарёвский»: холмы и стаи птиц

На юго-западе Москвы располагается ландшафтный заказник «Тропарёвский» площадью 218 гектаров. Он состоит из двух частей — лесной и парковой. Наиболее интересна лесная. Тут особенный ландшафт с большими перепадами высот: глубокие овраги и балки соседствуют с величественными холмами.

По территории протекает река Очаковка, где живут утки, водяные крысы, ужи и лягушки. А по её берегам раскинулся дикий лес с лисами, ежами, зайцами, ласками и белками. По лесу ходить не рекомендуется. Для прогулок проложена экотропа с деревянным настилом, она ведёт на Большой Востряковский пруд. Кстати, недавно тропу заменили на новую.

В парке также есть беседки, велодорожки, спортивные и дет­ские площадки, но в ­отличие от многих лесопарков Москвы нет мангальных зон. Открытый огонь в ­Тропарёвском заказнике разводить запрещено.

А ещё здесь есть вольерный комплекс для птиц и «Аптекарский огород», где высажено около 50 видов растений, которые используются в лекарст­венных целях. Многие из них занесены в Красную книгу города Москвы.

И зверям хорошо, и людям замечательно

«Дикие животные обитают в столичных лесопарках не ­потому, что им некуда деть­ся, а потому, что им здесь хорошо, — объясняет ­Сергей Бурмистров. — Было бы плохо — ушли бы в другие места. Ещё десяток лет назад в ­Москве не было такого большого поголовья лис и зайцев. Они пришли сюда из области».

По словам Бурмистрова, в лесопарках чистят дорожки: по ним лисицам удобнее бегать в поисках мышей. Гораздо удобнее, чем по сугробам, — оказалось, что дикие звери, как и люди, ценят комфорт. Поэтому, чтобы в московских лесопарках увидеть животных, вовсе не обязательно лезть в чащобы. Однако, как отмечает Бурмистров, всё же больше шансов наткнуться на зверей в глубине лесопарка, чем по его краям, где много людей.

«Животный мир — это индикатор состояния территорий, — акцентирует Сергей Бурмистров. — И надо понимать, что чем лучше зверям, тем лучше и людям. Ведь московские ООПТ — это и “лёгкие” столицы, и место для рекреации жителей мегаполиса. Зелёные территории придают Москве особый шарм. Это же поразительно, что лоси спокойно живут в 10 километрах от Кремля».

Москвичи переживают и душой болеют за город­ские лесопарки, ведь в условиях высоких цен на недвижимость и дефицита земли, казалось бы, всегда есть опасность, что ООПТ могут вырубить и застроить высот­ками. Но, как утверждает чиновник, опасаться этого не стоит — сейчас в тренде экологичность.

Идеальное благоустройство — это лишь штрихи

Директор Ассоциации парков России Денис Цуканов:

— Лесопарки — это лёгкие нашей столицы. Недаром в 2022 году она вошла в число 40 лучших городов мира с самым чистым воздухом. Москва — один из самых зелёных мегаполисов мира, площадь озеленённых территорий здесь — более половины города. Что касается благоустройства лесопарков, то оно оптимально для людей и природы. Идеальное благоустройство — это косметические штрихи: привести в порядок тропинки, заменить агрессивное освещение, отремонтировать старые лавочки. Но ни в коем случае не вырубать деревья, не делать ненужную застройку, не расставлять коммерческие объекты для аттракционов и развлечений. Если во многих городах количество природных территорий снижается, то в Москве за по­следние 10 лет появилось 6 новых.

флора и фауна