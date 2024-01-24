Бобры и лоси. Москвичи могут окунуться в дикую природу даже в черте города

«Дикие животные обитают в столичных лесопарках не ­потому, что им некуда деть­ся, а потому, что им здесь хорошо, — объясняет ­Сергей Бурмистров. — Было бы плохо — ушли бы в другие места. Ещё десяток лет назад в ­Москве не было такого большого поголовья лис и зайцев. Они пришли сюда из области».