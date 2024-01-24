Бобры и лоси. Москвичи могут окунуться в дикую природу даже в черте города

«Лосиный остров»: тайга и экотропы
Самая большая по площади природная территория столицы — национальный парк «Лосиный Остров». Он располагается на востоке Москвы и занимает 12 881 гектар, или 128 квадратных километров. Это настоящий лес, в котором даже можно заблудиться.
До революции это было излюбленное место псовой охоты для знати. В основном дворяне охотились на лосей, оленей и кабанов.
Когда Москва начала расширяться, этот лес не вырубили и не застроили, а сохранили в том виде, в каком он существовал веками. Здесь всё так же живут олени, кабаны, лисы и зайцы. И конечно, лоси. Их в парке примерно 70 особей.
«Их численность постоянна, потому что этим животным нужна определённая территория, — объясняет начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. — Если лосей рождается больше, чем может вместить парк, то они уходят в другие лесные массивы».
Дикие пространства национального парка почти не тронуты рукой человека. Только по краям первозданного леса есть намёки на цивилизацию. Например, построены спортивные площадки, оборудованы зоны для пикников. Рядом с подкормочными площадками проложены деревянные экологические тропы, с них можно увидеть приходящих пообедать диких животных. Здесь можно посетить лосиную биостанцию, дендрарий, музей «Русский быт» и вышку для наблюдения за птицами.
К сожалению, «Лосиный Остров», ранее находившийся в ведении федеральных властей, был основательно замусорен. В прошлом году Москве передали полномочия по управлению той частью нацпарка, которая находится в пределах МКАД. Сейчас специалисты разрабатывают программу реабилитации и очистки уникального национального лесопарка, цель которой — сохранить и облагородить его.
Битцевский лес: дубравы и горностаи
Это второй по величине лесопарк Москвы. 2208 гектаров его территории располагаются на юго-западе столицы. Здесь уникальный рельеф — река Чертановка протекает по дну многочисленных оврагов и балок. Когда попадаешь в Битцевский лес, ощущение, будто оказался за сотни километров от столицы — словно где-то в глухих уголках Мещеры.
«Здесь можно встретить лисиц и зайцев, — отмечает Сергей Бурмистров. — Хотя зайцы более пугливы и обычно избегают встречи с человеком. Также в Битцевском лесу обитают горностаи и ласки».
В этом лесопарке есть дубравы возрастом до 190 лет.
Недавно в Битцевском лесу было проведено благоустройство, которое не нарушило биоценоз этой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Фактически оно затронуло края леса.
Здесь есть мангальные зоны, тихие экотропы с лавочками, велодорожки, спортивные и детские площадки. На реке Чертановке располагается уникальный объект — родники «Серебряный ключ». Там сделали деревянные лестницу, мост и купели.
«Покровское-Стрешнево»: сосны и зайцы
Одна из самых красивых охраняемых природных территорий Москвы. Его площадь — 222 гектара. Сюда москвичи и гости столицы приходят посмотреть на бобров, обитающих в каскаде Иваньковских прудов. По берегам проложена деревянная экотропа, за пределы которой выходить не рекомендуется, чтобы не потревожить покой местных обитателей. С тропы можно увидеть бобровые хатки, а если повезёт, то и их строителей. А ещё здесь прячутся по кустам зайцы.
В 2022 году в «Покровском-Стрешневе» прошло масштабное благоустройство на основе концепции «Пять парков в одном». Природная часть, где обитают дикие животные, растут редкие растения (ландыши, колокольчики) и краснокнижные грибы.
«Тропарёвский»: холмы и стаи птиц
На юго-западе Москвы располагается ландшафтный заказник «Тропарёвский» площадью 218 гектаров. Он состоит из двух частей — лесной и парковой. Наиболее интересна лесная. Тут особенный ландшафт с большими перепадами высот: глубокие овраги и балки соседствуют с величественными холмами.
По территории протекает река Очаковка, где живут утки, водяные крысы, ужи и лягушки. А по её берегам раскинулся дикий лес с лисами, ежами, зайцами, ласками и белками. По лесу ходить не рекомендуется. Для прогулок проложена экотропа с деревянным настилом, она ведёт на Большой Востряковский пруд. Кстати, недавно тропу заменили на новую.
В парке также есть беседки, велодорожки, спортивные и детские площадки, но в отличие от многих лесопарков Москвы нет мангальных зон. Открытый огонь в Тропарёвском заказнике разводить запрещено.
А ещё здесь есть вольерный комплекс для птиц и «Аптекарский огород», где высажено около 50 видов растений, которые используются в лекарственных целях. Многие из них занесены в Красную книгу города Москвы.
И зверям хорошо, и людям замечательно
«Дикие животные обитают в столичных лесопарках не потому, что им некуда деться, а потому, что им здесь хорошо, — объясняет Сергей Бурмистров. — Было бы плохо — ушли бы в другие места. Ещё десяток лет назад в Москве не было такого большого поголовья лис и зайцев. Они пришли сюда из области».
По словам Бурмистрова, в лесопарках чистят дорожки: по ним лисицам удобнее бегать в поисках мышей. Гораздо удобнее, чем по сугробам, — оказалось, что дикие звери, как и люди, ценят комфорт. Поэтому, чтобы в московских лесопарках увидеть животных, вовсе не обязательно лезть в чащобы. Однако, как отмечает Бурмистров, всё же больше шансов наткнуться на зверей в глубине лесопарка, чем по его краям, где много людей.
«Животный мир — это индикатор состояния территорий, — акцентирует Сергей Бурмистров. — И надо понимать, что чем лучше зверям, тем лучше и людям. Ведь московские ООПТ — это и “лёгкие” столицы, и место для рекреации жителей мегаполиса. Зелёные территории придают Москве особый шарм. Это же поразительно, что лоси спокойно живут в 10 километрах от Кремля».
Москвичи переживают и душой болеют за городские лесопарки, ведь в условиях высоких цен на недвижимость и дефицита земли, казалось бы, всегда есть опасность, что ООПТ могут вырубить и застроить высотками. Но, как утверждает чиновник, опасаться этого не стоит — сейчас в тренде экологичность.
Идеальное благоустройство — это лишь штрихи
Директор Ассоциации парков России Денис Цуканов:
— Лесопарки — это лёгкие нашей столицы. Недаром в 2022 году она вошла в число 40 лучших городов мира с самым чистым воздухом. Москва — один из самых зелёных мегаполисов мира, площадь озеленённых территорий здесь — более половины города. Что касается благоустройства лесопарков, то оно оптимально для людей и природы. Идеальное благоустройство — это косметические штрихи: привести в порядок тропинки, заменить агрессивное освещение, отремонтировать старые лавочки. Но ни в коем случае не вырубать деревья, не делать ненужную застройку, не расставлять коммерческие объекты для аттракционов и развлечений. Если во многих городах количество природных территорий снижается, то в Москве за последние 10 лет появилось 6 новых.