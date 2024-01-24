Россиян предупредили о новых правилах въезда в КНР: на кого распространяются

«Принято решение о безвизовом въезде в китайскую провинцию (остров) Хайнань граждан 59 стран. Послабления распространяются в том числе на граждан России», — пишет «МК в Хабаровске».
Россияне могут попасть на остров, где расположены курорты, по обычному паспорту. Срок пребывания без визы — 30 дней.
Попасть на Хайнань по новым правилам можно прямым рейсом из России. Если путь проходит через КНР, придется получать визу на границе. Например, добраться до Хайнаня можно из Харбина.
Ранее сообщалось о том, что первый тур в Северную Корею запланирован на февраль этого года. Туристов приглашают в пятизвездочный отель на горнолыжном курорте. Желающие нашлись со всей России и перед туром прилетят во Владивосток. В поездке гостям покажут Пхеньян и проведут по нему экскурсию.