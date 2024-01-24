Россиян предупредили о новых правилах въезда в КНР: на кого распространяются

Ранее сообщалось о том, что первый тур в Северную Корею запланирован на февраль этого года. Туристов приглашают в пятизвездочный отель на горнолыжном курорте. Желающие нашлись со всей России и перед туром прилетят во Владивосток. В поездке гостям покажут Пхеньян и проведут по нему экскурсию.